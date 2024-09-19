Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Александр Макарович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жданов Иван Александрович

Отец ребёнка: Жданов Александр Макарович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Жданов Владимир

Отец ребёнка: Жданов Александр Макарович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Жданова) Таисия

Отец ребёнка: Жданов Александр Макарович

Смерть
Неизвестно

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