Жданов Сергей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Сергей Макарович

Жданов Сергей Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Жданов Макар

Мать: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданов Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Виктор

Мать ребёнка: Жданов Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Жданова) Валентина

Мать ребёнка: Жданов Прасковья

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданов Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.