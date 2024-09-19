Жданов Сергей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Жданов Макар
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданов Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Виктор
Мать ребёнка: Жданов Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Жданова) Валентина
Мать ребёнка: Жданов Прасковья
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданов Прасковья
Смерть
Неизвестно