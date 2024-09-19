Жданов Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Виктор
Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Жданова) Валентина
Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович
Смерть
Неизвестно