Жданов Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Прасковья

Жданов Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Виктор

Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Сергей Макарович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Жданова) Валентина

Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Сергей Макарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.