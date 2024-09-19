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Костиков Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Костиков Фёдор Тимофеевич

Мать: Костикова (Мельникова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне

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