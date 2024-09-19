Костиков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Смерть
Около 1943
Причина смерти: На войне