Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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