Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно