Костиков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1952
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1998