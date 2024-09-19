Костиков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костиков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: Костиков Алексей Фёдорович

Мать: Костикова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1998

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