Костикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

Около 1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костиков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Костиков Анатолий

Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович

Смерть
Около 2016

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