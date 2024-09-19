Костикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Костиков Анатолий
Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костиков Алексей Фёдорович
Смерть
Около 2016