Самочкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти07.02.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Отец: Кондрашев Иван
Бракосочетание
1935
Муж: Самочкин Андрей
Рождение ребёнка
1936
Сын: Самочкин Владимир
Отец ребёнка: Самочкин Андрей
Рождение ребёнка
1938
Волково, город Тула, Тульская область
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Рождение ребёнка
13.08.1940
п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1943
п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1946
Сын: Самочкин Юрий
Отец ребёнка: Самочкин Андрей
п. Ясная Поляна
п. Ясная Поляна
Рождение ребёнка
1950
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Рождение ребёнка
1952
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Самочкин Андрей
Щекино
Смерть
07.02.1972
Щекино
Похороны
Неизвестно
Щекино