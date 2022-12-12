Самочкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

07.02.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Кондрашев Иван

Мать: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Бракосочетание
1935

Муж: Самочкин Андрей

Рождение ребёнка
1936

Сын: Самочкин Владимир

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

Волково, город Тула, Тульская область
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Рождение ребёнка
13.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1946

Сын: Самочкин Юрий

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

п. Ясная Поляна
п. Ясная Поляна
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
1952

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Самочкин Андрей

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино
Смерть
07.02.1972
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино
Похороны
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино
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