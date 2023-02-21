Самочкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамочкин Владимир

Самочкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Самочкин Андрей

Мать: Самочкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close