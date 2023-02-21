Самочкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Самочкин Андрей
Мать: Самочкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино