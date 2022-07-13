Кондрашев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кондрашев Иван

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Самочкина Прасковья14.10.1910 г.р.
Кондрашев ФедорНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашев Федор

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашева) Екатерина

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Самочкина Прасковья

Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна

Смерть
Неизвестно

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