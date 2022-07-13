Кондрашев Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Самочкина Прасковья14.10.1910 г.р.
Кондрашев ФедорНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашев Федор
Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашева) Екатерина
Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Самочкина Прасковья
Мать ребёнка: Кондрашева Федосья Пегасьевна
Смерть
Неизвестно