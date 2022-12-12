Кондрашева Федосья Пегасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Федосья Пегасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Самочкина Прасковья

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашев Федор

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашев Иван

Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Киев
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Киев
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