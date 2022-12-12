Кондрашева Федосья Пегасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Самочкина Прасковья
Отец ребёнка: Кондрашев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашев Федор
Отец ребёнка: Кондрашев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кондрашев Иван
Смерть
Неизвестно
Киев
Похороны
Неизвестно
Киев