Самочкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкин Андрей

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Место рождения

Ратово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Самочкин Иван

Мать: Самочкина Матрена

Ратово, город Тула, Тульская область
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Бракосочетание
1935

Жена: Самочкина Прасковья

Рождение ребёнка
1936

Сын: Самочкин Владимир

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

Волково, город Тула, Тульская область
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Рождение ребёнка
13.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1946

Сын: Самочкин Юрий

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

п. Ясная Поляна
п. Ясная Поляна
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
1952

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Самочкина Прасковья

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Щекино
Смерть
1987
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