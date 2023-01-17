Самочкин Андрей
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Самочкин Иван
Мать: Самочкина Матрена
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Бракосочетание
1935
Жена: Самочкина Прасковья
Рождение ребёнка
1936
Сын: Самочкин Владимир
Мать ребёнка: Самочкина Прасковья
Рождение ребёнка
1938
Волково, город Тула, Тульская область
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Рождение ребёнка
13.08.1940
п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1943
п. Ясная Поляна
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Рождение ребёнка
1946
Сын: Самочкин Юрий
Мать ребёнка: Самочкина Прасковья
п. Ясная Поляна
п. Ясная Поляна
Рождение ребёнка
1950
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Рождение ребёнка
1952
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Самочкина Прасковья
Щекино
Смерть
1987