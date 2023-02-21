Самочкина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Самочкин Андрей

Отец ребёнка: Самочкин Иван

Ратово, город Тула, Тульская область
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самочкин Сергей

Отец ребёнка: Самочкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самочкин Иван

Смерть
Неизвестно
Волково, город Тула, Тульская область
Тула
Похороны
Неизвестно
Волково, город Тула, Тульская область
Тула
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