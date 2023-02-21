Самочкина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Самочкин Андрей
Отец ребёнка: Самочкин Иван
Ратово, город Тула, Тульская область
Тульская обл. Ленинский район, дер. Ратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самочкин Сергей
Отец ребёнка: Самочкин Иван
Смерть
Неизвестно
Тула
Похороны
Неизвестно
Тула