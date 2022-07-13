(Самочкина) Надежда
женский, родилась 1952, Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецСамочкин Андрей1911 г.р.
МатьСамочкина Прасковья14.10.1910 г.р.
Супруги
Бочаров НиколайНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Самочкин Андрей
Мать: Самочкина Прасковья
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочаров Николай
Смерть
Неизвестно
Щекино