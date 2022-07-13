Самочкин Юрий 1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Самочкин Юрий

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился 1946, п. Ясная Поляна

умер Неизвестно

Отец
Самочкин Андрей1911 г.р.
Мать
Самочкина Прасковья14.10.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Самочкин Андрей

Мать: Самочкина Прасковья

п. Ясная Поляна

п. Ясная Поляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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