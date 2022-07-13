Самочкин Юрий
мужской, родился 1946, п. Ясная Поляна
умер Неизвестно
ОтецСамочкин Андрей1911 г.р.
МатьСамочкина Прасковья14.10.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Самочкин Андрей
Мать: Самочкина Прасковья
п. Ясная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
п. Ясная Поляна