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(Салтыкова) Мария

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Салтыков Егор Павлович

Мать: Любовь Ивановна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.05.1951

Муж: Шегуров Николай

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шегуров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шегуров Николай

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1958

Сын: Шегуров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Шегуров Николай

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
2017
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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