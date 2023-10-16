(Салтыкова) Мария
Место рождения
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Отец: Салтыков Егор Павлович
Мать: Любовь Ивановна
Бракосочетание
15.05.1951
Муж: Шегуров Николай
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шегуров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шегуров Николай
Рождение ребёнка
1958
Сын: Шегуров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Шегуров Николай
Смерть
2017