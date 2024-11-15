село Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Княжиха

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1202Успенское (Княжая Гора), с. вл.при колодцах.571552209202Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
Д. Медянь, Языкова и Княжая гора29Сер. Никол. Панов31381

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Знаменская волость
716. Княжая Гора, село бывшее владельческое, дворов 78, жителей 478, церковь православная, 4 поташн. з., обод. звд.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Знаменская волость
318Княжая Гора (Успенское), село; н. р.26557131445504

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Пильненская волость
Княжа-Гора село186Тенякаевск. 1156Пильна1737157

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
17985Княжихасело55°34'46°03'N-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Тенекаевский сельсовет
22645456131с Княжихасело

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