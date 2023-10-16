Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1913
Сын: Салтыков Иван
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Салтыков Николай
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
23.01.1921
Сын: Салтыков Александр Егорович
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Салтыков Владимир Егорович
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
01.11.1926
Сын: Салтыков Михаил
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968