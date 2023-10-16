Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Салтыков Иван

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Салтыков Николай

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1921

Сын: Салтыков Александр Егорович

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Салтыков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1926

Сын: Салтыков Михаил

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Салтыков Егор Павлович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Егор Павлович

Смерть
1968
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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