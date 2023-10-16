Шегуров Николай
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1951
Жена: (Салтыкова) Мария
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шегуров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Салтыкова) Мария
Рождение ребёнка
1958
Сын: Шегуров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: (Салтыкова) Мария
Смерть
Неизвестно