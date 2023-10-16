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Шегуров Николай

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.05.1951

Жена: (Салтыкова) Мария

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шегуров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Салтыкова) Мария

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1958

Сын: Шегуров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: (Салтыкова) Мария

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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