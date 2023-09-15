Салтыков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Егор

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Салтыков Иван

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Салтыков Николай

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1921

Сын: Салтыков Александр

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Салтыков Владимир

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1926

Сын: Салтыков Михаил

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Любовь

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
1946
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Гангрена
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