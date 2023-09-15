Салтыков Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1913
Сын: Салтыков Иван
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
1918
Сын: Салтыков Николай
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
23.01.1921
Сын: Салтыков Александр
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Салтыков Владимир
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
01.11.1926
Сын: Салтыков Михаил
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
07.01.1929
Рождение ребёнка
19.01.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
1946
Причина смерти: Гангрена