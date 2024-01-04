Шегуров Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШегуров Евгений Николаевич

Шегуров Евгений Николаевич

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Шегуров Николай

Мать: Мария

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close