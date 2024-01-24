Саушкина (Ляпина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Ляпина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область

Дата рождения

07.11.1906

Дата смерти

28.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906

Отец: Ляпин Григорий Алексеевич

Мать: Ляпина Александра

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Бракосочетание
03.02.1926

Муж: Саушкин Василий Васильевич

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Саушкин Дмитрий

Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич

Вадинск
Рождение ребёнка
Около 07.08.1932

Дочь: Грант Лидия

Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1935

Дочь: Соколова Юлия

Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1937

Дочь: Абельцева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич

Москва
Место жительства
1946
Переезд из барака в посёлке ЗиС в купленый дом в посёлке Томилино
Смерть
28.08.1968
Томилино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище
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