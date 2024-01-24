Саушкина (Ляпина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияВадинск, Вадинский район, Пензенская область
Дата рождения07.11.1906
Дата смерти28.08.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906
Отец: Ляпин Григорий Алексеевич
Мать: Ляпина Александра
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Бракосочетание
03.02.1926
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1926
Сын: Саушкин Дмитрий
Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич
Вадинск
Рождение ребёнка
Около 07.08.1932
Дочь: Грант Лидия
Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1935
Дочь: Соколова Юлия
Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1937
Дочь: Абельцева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саушкин Василий Васильевич
Москва
Место жительства
1946
Переезд из барака в посёлке ЗиС в купленый дом в посёлке Томилино
Смерть
28.08.1968
Томилино
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище