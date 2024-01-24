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Саушкин Василий Васильевич

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Место рождения

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Саушкин Василий

Мать: не указана

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Бракосочетание
03.02.1926

Жена: Саушкина Екатерина Григорьевна

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Саушкин Дмитрий

Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна

Вадинск
Рождение ребёнка
Около 07.08.1932

Дочь: Грант Лидия

Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1935

Дочь: Соколова Юлия

Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Дочь: Абельцева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна

Москва
Смерть
Около 1953
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