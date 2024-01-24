Саушкин Василий Васильевич
Место рожденияВадинск, Вадинский район, Пензенская область
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Саушкин Василий
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Бракосочетание
03.02.1926
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.10.1926
Сын: Саушкин Дмитрий
Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна
Вадинск
Рождение ребёнка
Около 07.08.1932
Дочь: Грант Лидия
Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1935
Дочь: Соколова Юлия
Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1937
Дочь: Абельцева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саушкина Екатерина Григорьевна
Москва
Смерть
Около 1953