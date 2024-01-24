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Ляпин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ляпин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Саушкина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Ляпин Николай

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Вадинск
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Ляпин Иван

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Ляпина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Вадинск
Рождение ребёнка
22.01.1919

Сын: Ляпин Алексей

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Вадинск
Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Ляпин Виктор

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Вадинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ляпина Александра

Смерть
1944
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