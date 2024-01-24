Ляпин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Ляпин Алексей
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Саушкина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1911
Сын: Ляпин Николай
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Вадинск
Рождение ребёнка
21.01.1913
Сын: Ляпин Иван
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Ляпина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Вадинск
Рождение ребёнка
22.01.1919
Сын: Ляпин Алексей
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Вадинск
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Ляпин Виктор
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Вадинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Ляпина Александра
Смерть
1944