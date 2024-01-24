Ляпина (Тезикова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Тезикова) Александра

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Место рождения

Вадинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тезиков Михаил

Мать: не указана

Вадинск
Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Саушкина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Ляпин Николай

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Вадинск
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Ляпин Иван

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Ляпина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Вадинск
Рождение ребёнка
22.01.1919

Сын: Ляпин Алексей

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Вадинск
Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Ляпин Виктор

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Вадинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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