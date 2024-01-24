Ляпина (Тезикова) Александра
Место рожденияВадинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тезиков Михаил
Вадинск
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Саушкина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Вадинск, Вадинский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1911
Сын: Ляпин Николай
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Вадинск
Рождение ребёнка
21.01.1913
Сын: Ляпин Иван
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Ляпина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Вадинск
Рождение ребёнка
22.01.1919
Сын: Ляпин Алексей
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Вадинск
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Ляпин Виктор
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Вадинск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно