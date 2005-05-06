Соколова (Саушкина) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1935
Дата смерти06.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935
Образование
С 1953 по 1956
Московский химико-технологический техникум
Рождение ребёнка
31.12.1956
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Михайлов Владимир
Люберцы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Владимир
Смерть
06.05.2005
Москва
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище