Соколова (Саушкина) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Саушкина) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1935

Дата смерти

06.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935

Отец: Саушкин Василий Васильевич

Мать: Саушкина Екатерина Григорьевна

Образование
С 1953 по 1956
Московский химико-технологический техникум
Рождение ребёнка
31.12.1956

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Михайлов Владимир

Люберцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир

Смерть
06.05.2005
Москва
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище
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