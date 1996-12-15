Саушкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаушкин Дмитрий

Саушкин Дмитрий

avatar

Место рождения

Вадинск

Дата рождения

26.10.1926

Дата смерти

15.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: Саушкин Василий Васильевич

Мать: Саушкина Екатерина Григорьевна

Вадинск
Бракосочетание
04.09.1953

Жена: Саушкина Надежда

Томилино
Рождение ребёнка
09.06.?

Сын: Саушкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Саушкина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саушкина Надежда

Смерть
15.12.1996
Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close