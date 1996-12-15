Саушкин Дмитрий
Место рожденияВадинск
Дата рождения26.10.1926
Дата смерти15.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Вадинск
Бракосочетание
04.09.1953
Жена: Саушкина Надежда
Томилино
Рождение ребёнка
09.06.?
Сын: Саушкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Саушкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саушкина Надежда
Смерть
15.12.1996
Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище