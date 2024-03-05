Баранов Николай Андреевич
Место рожденияд. Федотово
Дата рождения10.12.1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929
д. Федотово
Бракосочетание
06.05.1953
Свидетельство о браке ЛТ-127468 от 06.05.1953г
Рождение ребёнка
20.04.1954
Сын: Баранов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна
ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
09.10.1956
Сын: Баранов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна
Рождение ребёнка
24.04.1959
Сын: Баранов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна
ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Запись №484 от 13.05.1959г. в ЕГР ЗАГС
Работа или профессия
Неизвестно
Арматурный завод, токарь
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 24, Гусь-Хрустальный
Смерть
2000
ул.Школьная 24, Гусь-Хрустальный