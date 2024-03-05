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Баранов Николай Андреевич

Место рождения

д. Федотово

Дата рождения

10.12.1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929

Отец: Баранов Андрей Яковлевич

Мать: Баранова Матрёна Ивановна

д. Федотово
Бракосочетание
06.05.1953

Жена: Баранова Нина Александровна

Свидетельство о браке ЛТ-127468 от 06.05.1953г
Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Баранов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
09.10.1956

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна

Рождение ребёнка
24.04.1959

Сын: Баранов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Нина Александровна

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Запись №484 от 13.05.1959г. в ЕГР ЗАГС
Работа или профессия
Неизвестно
Арматурный завод, токарь
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 24, Гусь-Хрустальный
Смерть
2000
ул.Школьная 24, Гусь-Хрустальный
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