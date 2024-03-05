Баранов Андрей Яковлевич
Место рожденияд. Федотово
Дата рождения04.07.1905
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905
д. Федотово
Рождение ребёнка
10.12.1929
Сын: Баранов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна
д. Федотово
Рождение ребёнка
11.06.1932
Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна
д. Федотово
Рождение ребёнка
03.08.1936
Дочь: Обухова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
25.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна
д. Федотово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
1978
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный