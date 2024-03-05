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Баранов Андрей Яковлевич

Место рождения

д. Федотово

Дата рождения

04.07.1905

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905

Отец: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Мать: Баранова Дарья Ананиева

д. Федотово
Рождение ребёнка
10.12.1929

Сын: Баранов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна

д. Федотово
Рождение ребёнка
11.06.1932

Сын: Баранов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна

д. Федотово
Рождение ребёнка
03.08.1936

Дочь: Обухова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
25.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна

д. Федотово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Баранова Матрёна Ивановна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Матрёна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
1978
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
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