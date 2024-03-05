Баранова (Новикова(Перфилова)) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Новикова(Перфилова)) Матрёна Ивановна

Место рождения

д. Федотово

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

21.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Новиков(перфилов) Иван Маркович

Мать: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д. Федотово
Рождение ребёнка
10.12.1929

Сын: Баранов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич

д. Федотово
Рождение ребёнка
11.06.1932

Сын: Баранов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич

д. Федотово
Рождение ребёнка
03.08.1936

Дочь: Обухова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
25.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич

д. Федотово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
21.06.1981
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
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