Баранова (Новикова(Перфилова)) Матрёна Ивановна
Место рожденияд. Федотово
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти21.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
д. Федотово
Рождение ребёнка
10.12.1929
Сын: Баранов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич
д. Федотово
Рождение ребёнка
11.06.1932
Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич
д. Федотово
Рождение ребёнка
03.08.1936
Дочь: Обухова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
25.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич
д. Федотово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Андрей Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
21.06.1981
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный