Баранов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Петр Андреевич

Баранов Петр Андреевич

Место рождения

д. Федотово

Дата рождения

11.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1932

Отец: Баранов Андрей Яковлевич

Мать: Баранова Матрёна Ивановна

д. Федотово
Рождение ребёнка
06.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close