Баранов Петр Андреевич
Место рожденияд. Федотово
Дата рождения11.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1932
д. Федотово
Рождение ребёнка
06.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно
Гусь-Хрустальный