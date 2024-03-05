Обухова (Баранова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Баранова) Валентина Андреевна

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

03.08.1936

Дата смерти

25.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936

Отец: Баранов Андрей Яковлевич

Мать: Баранова Матрёна Ивановна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
04.11.1956

Муж: Обухов Николай

Рождение ребёнка
23.02.1957

Сын: Обухов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Обухов Николай

Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Николай

Смерть
25.08.1992
Гусь-Хрустальный
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