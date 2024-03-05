Обухова (Баранова) Валентина Андреевна
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения03.08.1936
Дата смерти25.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
04.11.1956
Муж: Обухов Николай
Рождение ребёнка
23.02.1957
Отец ребёнка: Обухов Николай
Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Николай
Смерть
25.08.1992
Гусь-Хрустальный