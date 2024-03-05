Новикова (Староверова) Евдокия (Дуня) Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Староверова) Евдокия (Дуня) Иларионовна

Место рождения

с.Вёшки

Дата рождения

Между 1880 и 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881

Отец: Староверов Илларион

Мать: не указана

с.Вёшки
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Новиков(перфилов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Перфилова(новикова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Новиков(перфилов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Баранова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д. Федотово
Бракосочетание
08.05.1911

Муж: Новиков(перфилов) Иван Маркович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1914

Сын: Новиков(перфилов) Петр Иванович

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренкова Ивановна

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иванович

Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
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