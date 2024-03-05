Новикова (Староверова) Евдокия (Дуня) Иларионовна
Место рожденияс.Вёшки
Дата рожденияМежду 1880 и 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1880 и 1881
Отец: Староверов Илларион
с.Вёшки
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Новиков(перфилов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Перфилова(новикова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Новиков(перфилов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Баранова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д. Федотово
Бракосочетание
08.05.1911
с.Вёшки
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1914
Сын: Новиков(перфилов) Петр Иванович
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренкова Ивановна
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Иванович
Отец ребёнка: Новиков(перфилов) Иван Маркович
Смерть
Неизвестно