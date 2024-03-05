Новиков(Перфилов) Иван Маркович
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Новиков Маркей Маркович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Новиков(перфилов) Василий Иванович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Перфилова(новикова) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Новиков(перфилов) Иван Иванович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Баранова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д. Федотово
Бракосочетание
08.05.1911
с.Вёшки
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1914
Сын: Новиков(перфилов) Петр Иванович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренкова Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Иванович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна
Смерть
Неизвестно