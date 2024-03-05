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Новиков(Перфилов) Иван Маркович

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Новиков Маркей Маркович

Мать: не указана

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Новиков(перфилов) Василий Иванович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Перфилова(новикова) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Новиков(перфилов) Иван Иванович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Баранова Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д. Федотово
Бракосочетание
08.05.1911

Жена: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

с.Вёшки
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1914

Сын: Новиков(перфилов) Петр Иванович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренкова Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иванович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия (Дуня) Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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