Баранов Сергей Николаевич
Место рожденияул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Дата рождения20.04.1954
Дата смерти31.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954
ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Военная служба
Между Неизвестно и 1974
Рождение ребёнка
20.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Смерть
31.10.2021
Гусь-Хрустальный
Причина смерти: Covid-19. В реанимации ЦРБ