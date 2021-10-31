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Баранов Сергей Николаевич

Место рождения

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный

Дата рождения

20.04.1954

Дата смерти

31.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954

Отец: Баранов Николай Андреевич

Мать: Баранова Нина Александровна

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Военная служба
Между Неизвестно и 1974
Рождение ребёнка
20.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Смерть
31.10.2021
Гусь-Хрустальный
Причина смерти: Covid-19. В реанимации ЦРБ
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