Баранова (Перфилова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Перфилова) Нина Александровна

Баранова (Перфилова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1932

Дата смерти

22.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932

Отец: Перфилов Александр Иванович

Мать: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Бракосочетание
06.05.1953

Муж: Баранов Николай Андреевич

Свидетельство о браке ЛТ-127468 от 06.05.1953г
Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Баранов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Андреевич

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
09.10.1956

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
24.04.1959

Сын: Баранов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Андреевич

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Запись №484 от 13.05.1959г. в ЕГР ЗАГС
Работа или профессия
Неизвестно
Хрустальныйзавод, гранильщица
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 24, Гусь-Хрустальный
Смерть
22.01.2024
Гусь-Хрустальный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close