Баранов Николай Николаевич
Место рожденияул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Дата рождения24.04.1959
Дата смерти15.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1959
ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Запись №484 от 13.05.1959г. в ЕГР ЗАГС
Военная служба
Между 1978 и 1981
Род войск: ВМФ
Бракосочетание
11.02.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ул.Каховского д.12 кв.24, Гусь-Хрустальный
Смерть
15.07.2016
ул.Каховского д.12 кв.24, Гусь-Хрустальный