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Баранов Николай Николаевич

Место рождения

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный

Дата рождения

24.04.1959

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1959

Отец: Баранов Николай Андреевич

Мать: Баранова Нина Александровна

ул.Школьная 38, Гусь-Хрустальный
Запись №484 от 13.05.1959г. в ЕГР ЗАГС
Военная служба
Между 1978 и 1981
Род войск: ВМФ
Бракосочетание
11.02.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
ул.Каховского д.12 кв.24, Гусь-Хрустальный
Смерть
15.07.2016
ул.Каховского д.12 кв.24, Гусь-Хрустальный
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