Баранов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956
Военная служба
Между Неизвестно и 1977
Рождение ребёнка
14.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный