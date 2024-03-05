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Баранов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956

Отец: Баранов Николай Андреевич

Мать: Баранова Нина Александровна

Военная служба
Между Неизвестно и 1977
Рождение ребёнка
14.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно
ул.Школьная 22, Гусь-Хрустальный
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