Даниловская (Солдаткина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения23.06.1862 ст.
Дата смерти03.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1862 ст.
Крещение
24.06.1862 ст.
№ 46. Родители: города Богородска Купавинской пригородной слободы купеческий сын Петр Владимиров Солдаткин и законная его жена Анна Федотова, оба православного вероисповедания. Восприемники: города Бо... Показать все
Место жительства
1870
Согласно подворной переписи села Купавны в доме 153 числится дочь Петра Владимирова Солдаткина, Марья - 8 лет. Грамотная. (ЦИАМ ф.184 оп.10 д.1725 л. Подворная перепись 1871 г.)
Бракосочетание
07.04.1885 ст.
Жених: Перервинского Духовного Училища 4-го класса окончивший курс ученик Николай Николаев Даниловский. Православного вероисповедания, первый брак, 22 года. Невеста: Города Богородска Купавинской приг... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1888
Дочь: Любова (Даниловская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.
Сын: Даниловский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
№169. Имя Николай. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Богородский мещанин Купав... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1894
Дочь: Филиппова (Даниловская) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
Рождение ребёнка
05.03.1897 ст.
Сын: Даниловский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
Место жительства
1898
На основании исполнительного листа Московского окружного суда от 30 ноября 1898 года за №2180 жена Личного Почетного гражданина Мария Петровна Даниловская введена мною, судебным приставом Федоровым П.... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Даниловский Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
Рождение ребёнка
04.09.1905
Дочь: Дмитриенко (Даниловская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Даниловский Николай Николаев
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится вдова Мария Петровна Даниловская - 52 года. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 Исповедальная ... Показать все
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 503 на улице Дворянской числится вдова Мария Петрова Даниловская. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.57 л... Показать все
Смерть
03.03.1949
Похороны
Неизвестно
Семейное захоронение на старом городском кладбище