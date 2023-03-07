Солдаткина (Гладкова) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1836
Дата смерти14.03.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836
Отец: Гладков Федот Федоров
Мать: Гладкова Анна Ефимова
Крещение
26.01.1836
№6 Двадцать шестого числа села Купавны у мастерового Федота Федоровича Гладкова и его законной жены Анны Ефимовны родилась дочь Анна. Восприемниками были села Купавна мастеровой Михаил Ефимович Юбошни... Показать все
Бракосочетание
26.10.1858
Запись № 21. Жених: Города Богородска Купавинской пригородной слободы Купеческий сын Петр Владимиров Солдаткин православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. Невеста: Девица Анна Федотова Гладк... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1859
Дочь: Собачкина Александра Петровна
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
(ЦХД до 1917 ф.203 оп.745 лл.1098об.-1099 Метрическая книга села Купавны 1859 год).
Рождение ребёнка
23.06.1862
Дочь: Даниловская Мария Петровна
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года за №21 числится жена Петра Владимировича Солдаткина, Анна Федотовна возраст 26 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. Исповедальная ведомость 1862 год с. Ку... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
09.04.1870
Дочь: Арина Петровна
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Место жительства
1870
Согласно подворной переписи села Купавны в доме 153 числится жена Петра Владимировича Солдаткина, Анна - 34 года. (ЦИАМ ф.184 оп.10 д.1725 л. Подворная перепись)
Рождение ребёнка
18.01.1874
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
20.08.1875
Сын: Солдаткин Александр Петрович
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
17.05.1877
Сын: Солдаткин Константин Петрович
Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович
Смерть
14.03.1911
Похороны
16.03.1911