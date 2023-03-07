Солдаткина (Гладкова) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдаткина (Гладкова) Анна Федотовна

Солдаткина (Гладкова) Анна Федотовна

avatar

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

26.01.1836

Дата смерти

14.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836

Отец: Гладков Федот Федоров

Мать: Гладкова Анна Ефимова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
26.01.1836
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№6 Двадцать шестого числа села Купавны у мастерового Федота Федоровича Гладкова и его законной жены Анны Ефимовны родилась дочь Анна. Восприемниками были села Купавна мастеровой Михаил Ефимович Юбошни... Показать все
Бракосочетание
26.10.1858

Муж: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Запись № 21. Жених: Города Богородска Купавинской пригородной слободы Купеческий сын Петр Владимиров Солдаткин православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. Невеста: Девица Анна Федотова Гладк... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1859

Дочь: Собачкина Александра Петровна

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦХД до 1917 ф.203 оп.745 лл.1098об.-1099 Метрическая книга села Купавны 1859 год).
Рождение ребёнка
23.06.1862

Дочь: Даниловская Мария Петровна

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1862
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1862 года за №21 числится жена Петра Владимировича Солдаткина, Анна Федотовна возраст 26 лет. (ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. Исповедальная ведомость 1862 год с. Ку... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
09.04.1870

Дочь: Арина Петровна

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
1870
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно подворной переписи села Купавны в доме 153 числится жена Петра Владимировича Солдаткина, Анна - 34 года. (ЦИАМ ф.184 оп.10 д.1725 л. Подворная перепись)
Рождение ребёнка
18.01.1874

Сын: Солдаткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1875

Сын: Солдаткин Александр Петрович

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1877

Сын: Солдаткин Константин Петрович

Отец ребёнка: Солдаткин Петр Владимирович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
14.03.1911
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Похороны
16.03.1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close