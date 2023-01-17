Собачкина (Солдаткина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина (Солдаткина) Александра Петровна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

30.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1859

Отец: Солдаткин Петр Владимирович

Мать: Солдаткина Анна Федотовна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
(ЦХД до 1917 ф.203 оп.745 лл.1098об.-1099 Метрическая книга села Купавны 1859 год).
Крещение
31.10.1859
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы Купеческий сын Петр Владимирович Солдаткин и его законная жена Анна Федотовна,оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богоро... Показать все
Место жительства
1862
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1862 года с.Купавны за № 22 числится дочь Петра Владимировича Солдаткина , Александра возраст 2 года. ( ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. Исповедальная ведомость 1862 ... Показать все
Бракосочетание
1881

Муж: Собачкин Иоаким Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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