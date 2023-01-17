Собачкина (Солдаткина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1859
(ЦХД до 1917 ф.203 оп.745 лл.1098об.-1099 Метрическая книга села Купавны 1859 год).
Крещение
31.10.1859
Родители: Города Богородска Купавенской пригородной слободы Купеческий сын Петр Владимирович Солдаткин и его законная жена Анна Федотовна,оба православного вероисповедания. Восприемники: Города Богоро... Показать все
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года с.Купавны за № 22 числится дочь Петра Владимировича Солдаткина , Александра возраст 2 года. ( ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. Исповедальная ведомость 1862 ... Показать все
Бракосочетание
1881
Смерть
Неизвестно