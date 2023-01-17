Дмитриенко (Даниловская) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1905
Дата смерти28.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1905
Крещение
07.09.1905
№161. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православные. Восприемниками были: мещанин Купавинской подгородной слободы Богородского уе... Показать все
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Елизавета - 9 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56л... Показать все
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 506 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Елизавета - 9 лет.... Показать все
Бракосочетание
09.11.1928
Рождение ребёнка
16.09.1931
Дочь: Косарева Светлана Макаровна
Отец ребёнка: Дмитриенко Макар Поликарпович
Рождение ребёнка
27.03.1940
Сын: Дмитриенко Владимир Макарович
Отец ребёнка: Дмитриенко Макар Поликарпович
Смерть
28.05.1976
Похороны
Неизвестно