Дмитриенко (Даниловская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко (Даниловская) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

04.09.1905

Дата смерти

28.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1905

Отец: Даниловский Николай Николаевич

Мать: Даниловская Мария Петровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Крещение
07.09.1905
Ногинск, Богородский, Московская область
№161. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православные. Восприемниками были: мещанин Купавинской подгородной слободы Богородского уе... Показать все
Место жительства
1914
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Елизавета - 9 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56л... Показать все
Место жительства
1915
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 506 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Елизавета - 9 лет.... Показать все
Бракосочетание
09.11.1928

Муж: Дмитриенко Макар Поликарпович

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1931

Дочь: Косарева Светлана Макаровна

Отец ребёнка: Дмитриенко Макар Поликарпович

Рождение ребёнка
27.03.1940

Сын: Дмитриенко Владимир Макарович

Отец ребёнка: Дмитриенко Макар Поликарпович

Смерть
28.05.1976
Ногинск, Богородский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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