Даниловский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1891
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.11.1891
№169. Имя Николай. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаевич Даниловский и законная жена его Мария Петровна, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Богородский мещанин Ку... Показать все
Крещение
17.11.1891
№169. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Богородский мещанин Купавенской подгор... Показать все
Место жительства
1905
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 149 на улице Дворянской числится сын Николая Николаевича Даниловского, Николай - 14 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 Ис... Показать все
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Николай - 23 года. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л... Показать все
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер мужского пола пола 438 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Николай-23 г... Показать все
Смерть
1966