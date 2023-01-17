Любова (Даниловская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любова (Даниловская) Мария Николаевна

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

02.01.1888

Дата смерти

27.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888

Отец: Даниловский Николай Николаевич

Мать: Даниловская Мария Петровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Крещение
06.01.1888
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 5. Родители: сын приходского псаломщика личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемники: города Богородска К... Показать все
Место жительства
1905
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г. Богородска за № 149 на улице Дворянской числится дочь Николая Николаевича Даниловского, Мария - лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.14 Исп... Показать все
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Палкин Василий Степанович

Ногинск, Богородский, Московская область
№ 90. Жених: крестьянин Владимирской губернии Покровского уезда Жердевской волости деревни Власьева Василий Степанов Палкин, православный, первым браком – 25 лет. Невеста: Личная Почетная гражданка де... Показать все
Место жительства
1914
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Мария - вдова. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.21... Показать все
Место жительства
1915
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 504 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Мария. (ЦИАМ ф.149... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1922

Сын: Любов Герман Иванович

Отец ребёнка: Любов Иван

Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Аргупово
Смерть
27.07.1966
Ногинск, Богородский, Московская область
Захоронена на ногинском старом городском кладбижще в семейном захронении.
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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