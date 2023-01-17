Любова (Даниловская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1888
Дата смерти27.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888
Крещение
06.01.1888
№ 5. Родители: сын приходского псаломщика личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемники: города Богородска К... Показать все
Место жительства
1905
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г. Богородска за № 149 на улице Дворянской числится дочь Николая Николаевича Даниловского, Мария - лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.14 Исп... Показать все
Бракосочетание
09.11.1908
№ 90. Жених: крестьянин Владимирской губернии Покровского уезда Жердевской волости деревни Власьева Василий Степанов Палкин, православный, первым браком – 25 лет. Невеста: Личная Почетная гражданка де... Показать все
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Мария - вдова. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.21... Показать все
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 504 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Мария. (ЦИАМ ф.149... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1922
Отец ребёнка: Любов Иван
Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Аргупово
Смерть
27.07.1966
Захоронена на ногинском старом городском кладбижще в семейном захронении.
Похороны
Неизвестно