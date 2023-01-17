Палкин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения30.01.1883
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1883
Отец: Палкин Степан Николае
Крещение
30.01.1883
№5. Родители: Владимирской губернии Покровского уезда деревни Власьевой, Жердевской волости крестьянин Степан Николаев и законная жена его Евдокия Парменова, оба православного вероисповедания. Восприе... Показать все
Бракосочетание
09.11.1908
Жена: Любова Мария Николаевна
Ногинск, Богородский, Московская область
№ 90. Жених: крестьянин Владимирской губернии Покровского уезда Жердевской волости деревни Власьева Василий Степанов Палкин, православный, первым браком – 25 лет. Невеста: Личная Почетная гражданка де... Показать все
Смерть
До 1914