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Палкин Василий Степанович

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Место рождения

Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.01.1883

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1883

Отец: Палкин Степан Николае

Мать: Палкина Евдокия Парменова

Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Крещение
30.01.1883
Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
№5. Родители: Владимирской губернии Покровского уезда деревни Власьевой, Жердевской волости крестьянин Степан Николаев и законная жена его Евдокия Парменова, оба православного вероисповедания. Восприе... Показать все
Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Любова Мария Николаевна

Ногинск, Богородский, Московская область
№ 90. Жених: крестьянин Владимирской губернии Покровского уезда Жердевской волости деревни Власьева Василий Степанов Палкин, православный, первым браком – 25 лет. Невеста: Личная Почетная гражданка де... Показать все
Смерть
До 1914
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