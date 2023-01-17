рабочий посёлок Фряново, рабочий посёлок Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Фряново

Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
887Фряново, сл. мещ.при р. Шаренке.3635266746768Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Аксеновская волость
Село Фряново (слобода) 32232300Мещанская управа, квартира урядника, земское училище, фабричная больница и фабрика Товарищества Фряновской Мануфактуры.
Слобода Фряново, при с. Фрянове36336Мещанская управа, земское училище, квартира урядника, казенная винная лавка, земская больница, фабрика Фряновской Мануфактуры, добровольная пожарная дружина, 2 трактира, Показать все
Имение Бр. С. и А. Залогиных, при с. Фрянове36336

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Щелковский район
40001Фряновораб.посёлок56°08'с.ш.38°27'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Щёлковский муниципальный район, Городское поселение Фряново
46659163051рп Фряноворабочий поселок
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