Фряново
Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
887Фряново, сл. мещ.при р. Шаренке.3635266746768Церковь православная 1. Фабрика 1.Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Фряново (слобода) 32232300Мещанская управа, квартира урядника, земское училище, фабричная больница и фабрика Товарищества Фряновской Мануфактуры.
Слобода Фряново, при с. Фрянове36336—Мещанская управа, земское училище, квартира урядника, казенная винная лавка, земская больница, фабрика Фряновской Мануфактуры, добровольная пожарная дружина, 2 трактира, Показать все
Имение Бр. С. и А. Залогиных, при с. Фрянове36336—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40001Фряновораб.посёлок56°08'с.ш.38°27'в.д.O-37-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46659163051рп Фряноворабочий поселок