Палкин Степан Николае — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Степан Николае

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Палкин Василий Степанович

Мать ребёнка: Палкина Евдокия Парменова

Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палкина Евдокия Парменова

Смерть
Неизвестно
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