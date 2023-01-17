Палкин Степан Николае
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1883
Сын: Палкин Василий Степанович
Мать ребёнка: Палкина Евдокия Парменова
Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно