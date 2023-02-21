Палкина (Палкина) Евдокия Парменова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Палкина) Евдокия Парменова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Палкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Палкин Степан Николае

Фряново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Степан Николае

Смерть
Неизвестно
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