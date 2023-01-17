Даниловский Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1897
Дата смерти05.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1897
Крещение
08.03.1897
№ 60: Имя Виктор. Родители: личный почетный гражданин Николай Николаевич Даниловский и законная жена его Мария Петровна. Оба православные. Воспреемники: Потомственный дворянин Сергей Гаврилович Ламаки... Показать все
Место жительства
1905
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 149 на улице Дворянской числится сын Николая Николаевича Даниловского, Виктор - 10 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.1... Показать все
Образование
Между 1907 и 1911
Богородское городское училище
Образование
1911
Поступил в реальное училище в 4 класс
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Виктор - 19 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.2... Показать все
Образование
19.07.1915
Московский Коммерческий Институт на экономическое отделение
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер мужского пола 439 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Виктор - 19 лет. (Ц... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: Москалева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Даниловская Елена Михайловна
Работа или профессия
23.04.1936
бухгалтер
Работа или профессия
31.12.1956
ст. бухгалтер, ревизор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1980
Свидетельство о смерти IV-MЮ № 323427 от 5 апреля 1980 запись за №1462 Выдано Отделом ЗАГС Первомайского района города Москвы
Похороны
Неизвестно