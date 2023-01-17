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Даниловский Виктор Николаевич

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.03.1897

Дата смерти

05.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1897

Отец: Даниловский Николай Николаевич

Мать: Даниловская Мария Петровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Крещение
08.03.1897
Ногинск, Богородский, Московская область
№ 60: Имя Виктор. Родители: личный почетный гражданин Николай Николаевич Даниловский и законная жена его Мария Петровна. Оба православные. Воспреемники: Потомственный дворянин Сергей Гаврилович Ламаки... Показать все
Место жительства
1905
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 149 на улице Дворянской числится сын Николая Николаевича Даниловского, Виктор - 10 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.1... Показать все
Образование
Между 1907 и 1911
Ногинск, Богородский, Московская область
Богородское городское училище
Образование
1911
Ногинск, Богородский, Московская область
Поступил в реальное училище в 4 класс
Место жительства
1914
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Виктор - 19 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.2... Показать все
Образование
19.07.1915
Москва, город федерального значения Москва
Московский Коммерческий Институт на экономическое отделение
Место жительства
1915
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер мужского пола 439 на улице Дворянской числится сын вдовы Марии Петровны Даниловской, Виктор - 19 лет. (Ц... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: Москалева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Даниловская Елена Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
23.04.1936
бухгалтер
Работа или профессия
31.12.1956
Москва, город федерального значения Москва
ст. бухгалтер, ревизор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Елена Михайловна

Смерть
05.04.1980
Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о смерти IV-MЮ № 323427 от 5 апреля 1980 запись за №1462 Выдано Отделом ЗАГС Первомайского района города Москвы
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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