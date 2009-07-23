Москалева (Даниловская) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти23.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Образование
01.09.1941
7 классов
Образование
04.08.1945
Аттестат зрелости
Бракосочетание
06.09.1955
УзССР Самаркандская обл., Хатыргинский р-н, рудник "Лянгарстрой", поселковый совет
Рождение ребёнка
25.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Флегонтович
Награда
11.03.1981
Медаль "Ветеран труда"
Награда
1995
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Работа или профессия
С 12.?.?
Трудовая деятельность на разных должностях
Смерть
23.07.2009
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область