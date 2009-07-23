Москалева (Даниловская) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Даниловская) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: Даниловский Виктор Николаевич

Мать: Даниловская Елена Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
01.09.1941
Москва, город федерального значения Москва
7 классов
Образование
04.08.1945
Москва, город федерального значения Москва
Аттестат зрелости
Бракосочетание
06.09.1955

Муж: Москалев Дмитрий Флегонтович

УзССР Самаркандская обл., Хатыргинский р-н, рудник "Лянгарстрой", поселковый совет
Рождение ребёнка
25.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Дмитрий Флегонтович

Москва, город федерального значения Москва
Награда
11.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "Ветеран труда"
Награда
1995
Москва, город федерального значения Москва
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Работа или профессия
С 12.?.?
Москва, город федерального значения Москва
Трудовая деятельность на разных должностях
Смерть
23.07.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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